Ausbau des Kocherfreibades soll im neuen Jahr beginnen

Künzelsau.Eine Tagesordnung mit 16 Punkten eröffnete Bürgermeister Stefan Neumann bei der jüngsten Sitzung des Künzelsauer Gemeinderats. „Das war eine Sitzung mit Gehalt“, bewertet er kurz und knapp die letzte Sitzung des Jahres. Traditionell wurde der Haushaltsplan für das kommende Jahr eingebracht.

André Metzger vom Büro Dreikant aus Weikersheim erläutert, wie der Hallstattweg ausgebaut und saniert werden soll. Anregungen der Anwohner seien eingeflossen, so der Planer.

Parkplätze werden neu angelegt und ein barrierefreier Zugang zum Demenzzentrum geschaffen. Der Gemeinderat gab grünes Licht.

Rund 1,1 Millionen Euro, so die Schätzung des Büros Dreikant, würde eine grundlegende Sanierung der Hölderlinstraße kosten. Die Stadtverwaltung schlägt vor, so Bernd Scheiderer, der Technische Leiter der KünWerke, die stark sanierungsbedürftige Straße auszubauen und den entsprechenden Planungsauftrag, mit Vermessung, an das Büro Dreikant zu erteilen.

Bürgermeister Stefan Neumann informiert, dass die Ausschreibung zur Erneuerung der technischen Anlagen und der EMSR-Technik auf der Kläranlage aufgehoben werden muss. Die günstigste Bieterin habe mitgeteilt, den Auftrag wegen Überschreitung der Bindefrist nicht annehmen zu wollen. Auch bauliche Veränderungen seien mittlerweile vorzunehmen, weil die EnBW das Trafogebäude auf dem Kläranlagengebäude verlagern möchte.

Bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen beschloss das Gremium, die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung mit der Gebäudekonzeption Ganerben-Gymnasium und Brüder-Grimm-Schule zum Pauschalhonorar von 33 500 Euro netto zu beauftragen. Dabei sollen die Raumkapazitäten genauer betrachtet werden. Es soll der Frage nachgegangen werden, ob Leerstände im Ganerben-Gymnasium durch die Brüder-Grimm-Schule genutzt werden könnten.

Den Weg für mehr Bürgerbeteiligung haben die Stadträte mit einem einstimmigen Beschluss zum Bürgerbudget geebnet: Der Gemeinderat stimmte der Einführung eines Bürgerbudgets in Höhe von 50 000 Euro für das Haushaltsjahr 2019 zu. Vereine, Organisationen, Kirchen und Privatpersonen können im Frühjahr Vorschläge einreichen.

Bei seinen Klausurtagungen im Herbst hat sich der Gemeinderat mehrheitlich für die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft ausgesprochen. Diese sollte in die KünWerke eingegliedert werden und deshalb müsste die Betriebssatzung der KünWerke entsprechend geändert werden, so der Beschlussantrag der Stadtverwaltung. Damit könnte die Stadtverwaltung ein Angebot auf dem Mietwohnungsmarkt machen und Wohnungen zu bezahlbaren Mietpreisen anbieten, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Unser Ziel ist es, städtische Gebäude im Eigentum zu behalten und hier tatsächlich ein Mietangebot schaffen.“

Mit einstimmigem Beschluss hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung ermächtigt, Trägerdarlehen vom städtischen Haushalt an die KünWerke bis maximal fünf Millionen Euro zu gewähren.

„Dass der letzte kamerale Haushaltsplan vor der Umstellung auf den doppischen schwarz eingebunden ist, heißt nicht, dass wir schwarz sehen“, erklärt Bürgermeister Stefan Neumann. Ganz im Gegenteil. Er gibt bei der Einbringung der finanziellen Eckdaten für 2019 einen Ausblick auf zahlreiche Projekte, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen. Neben der Umstellung der Haushaltsführung auf die Doppik nannte er unter anderem die Neugestaltung des Stadteingangs. „2019 werden wir auch in die Ausführung des Ausbaus des Kocherfreibades kommen“, kündigt Bürgermeister Stefan Neumann an. Nach Verhandlungen mit dem Land, wurden nun mit Dr. Regine Haack-Erdmann vom Gesundheitsamt gemeinsame Grenzwerte gefunden, die nachvollziehbar und einzuhalten seien. Über den Winter sollen die Arbeiten ausgeschrieben und 2019 zügig begonnen werden. Hierfür sind 900 000 Euro Gesamtkosten veranschlagt.

Stadtkämmerer Eckhard Angelmaier und sein Stellvertreter Ulrich Walter stellten die Eckdaten des Haushaltsplans und des Wirtschaftsplans der KünWerk 2019 vor. Der Etat hat ein Gesamtvolumen von 60,1 Millionen Euro, davon 49,5 Millionen Euro der Verwaltungshaushalt und 10,6 Millionen Euro der Vermögenshaushalt. Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind mit 20 Millionen Euro eingeplant. Kreditaufnahmen im Kernhaushalt sind nicht vorgesehen. Rund 5,536 Millionen Euro sind für Investitionsschwerpunkte eingeplant. pm

