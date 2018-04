Ausbildungsqualität positiv gewürdigt

Anzeige

Satteldorf.Das Bauunternehmen Leonhard Weiss darf sich bereits zum dritten Mal in Folge zu „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ zählen. Dies ist das Ergebnis der gleichnamigen Studie von „Deutschland Test“ und dem Wirtschaftsmagazin Focus-Money. Dabei wertete die Studie die Ausbildungsqualität der 20 000 mitarbeiterstärksten Unternehmen aus 90 Branchen in Deutschland aus.

Rund 140 Ausbildungsplätze in 17 verschiedenen Ausbildungsberufen und vier Studiengängen im dualen System bietet jährlich an. Insgesamt befinden sich derzeit nach Unternehmensangaben 278 junge Menschen in der Ausbildung bzw. im Studium. Neben der fachspezifischen Betreuung erwarten die Nachwuchskräfte zahlreiche Besonderheiten, wie spezielle Seminare zur Förderung der fachlichen und persönlichen an der Weiss-Akademie und ein vielfältiges Sportangebot.