Ausgewiesener Kenner des Klinikmarktes

Schwäbisch Hall.Holger Praßel, Doktor der theoretischen Medizin und Diplom-Kaufmann, ist neuer Geschäftsführer am Diak-Klinikum in Schwäbisch Hall. Zunächst ergänzt er die Geschäftsführung rund um Michael Kilb, der seit 1. Juli das Amt des Vorstands Gesundheit beim neuen diakonischen Gesamtunternehmen Diakoneo innehat. Der 53-jährige sei ausgewiesener Kenner des deutschen Gesundheits- und Klinikmarktes, heißt es in einer Pressemitteilung des Diak.

In Essen geboren, begann seine berufliche Karriere zunächst ungewöhnlich mit einer Ausbildung im Handwerk und Abendabitur. Nach dem Zivildienst folgte ein Wirtschaftsstudium mit dem erfolgreichen Abschluss zum Diplom-Kaufmann. Zunächst Trainee beim Malteser Hilfsdienst in der Bundesgeschäftsstelle in Köln, wurde er mit 33 Jahren Geschäftsführer der Malteser in Nordrhein-Westfalen. Seine Expertise im klinischen Bereich bezieht er aus der Geschäftsführung unter anderem in der Rummelsberger Diakonie, der Kinderrheumaklinik Garmisch-Partenkirchen, Kliniken in Duisburg, Remscheid und Radevormwald. „Ich konnte reichlich Erfahrungen sammeln, vom Handwerk über Tätigkeiten als Geschäftsführer, bis zum selbstständigen Unternehmensberater“, so Dr. Praßel. Im Diak möchte er gemeinsam mit den Mitarbeitern Krankenhausstrukturen gestalten und umsetzen. „Die Mitarbeitenden, die ich bis jetzt kennenlernen konnte, sind alle extrem motiviert und arbeiten mit vollem Einsatz für unsere Patienten.“

Endlich wieder beruflich in Süddeutschland, freut er sich auf die gute schwäbische Küche, schöne Traditionen und den Dialekt. Vorerst wird der Vater von zwei Töchtern unter der Woche in Schwäbisch Hall wohnen, über einen Umzug wird der Familienrat noch beschließen. Ausgleich zum Berufsalltag findet er bei ausgedehnten Spaziergängen am Nordseedeich, bei Motorradausfahrten und mit seinem Mercedes-Oldtimer. Eine große Leidenschaft gehört dem Rettungsdienst. In unregelmäßigen Abständen fährt er daher als Rettungsassistent noch immer Schichten im Rettungsdienst. pm

