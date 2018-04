Authentisch, mehrstimmig und von Hand gemacht

Anzeige

Bovenzenweiler.Unter dem Motto „Die Not hat ein Ende“ lassen „The 4 Beats“ am Freitag, 20. April ab 20 Uhr bei den Feuchters in Schrozberg-Bovenzenweiler die alten Rock ’n’ Roll und Beat-Klassiker der 50er, 60er und 70er Jahre neu aufleben und bringen diese originalgetreu mit mehrstimmigem Harmoniegesang und typischen Instrumenten der Zeit. Auch die 4er-Besetzung ist klassisch. Im vergangenen Jahr waren sie zum ersten Mal zu Gast und eine Wiederholung war danach ausgemacht, denn selten war die Stimmung so ausgelassen.

Neben vielen Klassikern der frühen Beatles bis zum Help-Album kann sich der Zuhörer und -schauer auch auf bekannte Rock ’n’ Roll-Hits freuen. Er wird von „The 4 Beats“ in die Ära von Elvis, Buddy Holly, Chuck Berry, Carl Perkins und Co. versetzt. Präsentiert werden die Titel mit einer humorvollen, publikumsnahen Moderation und einer coolen Bühnenshow voller Herzblut und Humor. Das Prinzip von „The 4 Beats“ ist authentisch: Mit handgemachter Musik die maximale Stimmung erzeugen und hautnah das Publikum begeistern. Und das alles natürlich ohne digitale Midifiles, Notenständer, Computern und dergleichen mehr.

Die Feuchters bieten nicht zum ersten Mal Musik aus und um die Ära der Beatles an – Reservierungen sind unter Telefon 07939/8025 möglich .