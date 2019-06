Auto prallt ins Heck von VW-Bus

Gebsattel.Gegen 23.30 Uhr kam es auf der Autobahn bei Gebsattel am Sonntag zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer hatte sich von seinem Navigationsgerät ablenken lassen und war ins Heck eines vorausfahrenden VW-Busses gefahren. Durch den Anprall kamen die beiden Fahrzeuge ins Schleudern. Während der Unfallverursacher auf der linken Spur zum Stehen kam, konnte der 37-jährige VW-Bus-Fahrer noch geordnet auf den Standstreifen ziehen und dort anhalten. Durch den Anstoß wurden Fahrer und Beifahrer im auffahrenden Pkw leicht verletzt. Im VW-Bus wurden der Fahrer und zwei erwachsene Mitfahrer verletzt. Lediglich ein Kleinkind (knapp zwei Jahre alt) überstand den Unfall scheinbar ohne Blessuren. Die Insassen des VW-Busses wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Auto entstand rund 15 000 Euro, am VW-Bus 5000 Euro Sachschaden. pol

