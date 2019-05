Bahnhofstage in Dörzbach

Dörzbach.In Dörzbach findet am 18 und 19. Mai anlässlich der Jagsttal Wiesen Wanderung der erste Bahnhofstag des Jahres statt. Die Jagsttalbahnfreunde öffnen an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr die denkmalgeschützten Anlagen des Endbahnhofs der schmalspurigen Jagsttalbahn für Besucher. Um 14, 15 und 16 Uhr finden Führungen durch die Bahnhofsanlagen und historischen Fahrzeuge statt. Der Eintritt ist frei.

Zu sehen gibt es an dem Bahnhofstag unter anderem die Diesellok 22-02, die sich den Besuchern nach mehrjähriger Restaurierung frisch aufpoliert zeigt, und den Barwagen 371.Weitere Bahnhofstage finden am 10. Juli und am 8. September statt. An den Bahnhofstagen gibt es aktuelle Informationen zum Stand der Arbeiten aus erster Hand.

