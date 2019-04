Bauarbeiten im Zeitplan

Bad Windsheim.Auch in diesem Jahr hat die Aktion „Baden für das Badhaus“ der Franken-Therme Bad Windsheim ein sehr erfreuliches Ergebnis erzielt. Der Erlös wird von der Franken-Therme für den Wiederaufbau des mittelalterlichen Badhauses aus Wendelstein im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim gespendet. Einen symboli-schen Spenden-Scheck über 7500 Euro übergab Mike Bernasco, der neue Geschäftsführer der Franken-Therme an Museumsleiter Dr. Herbert May und Bezirkstagspräsident Armin Kroder. Der Bezirk Mittelfranken ist Träger des 1979 gegründeten Museums. Mit launigen Dankesworten sprach der Bezirkstagspräsident von einer „Krötenwanderung der besonderen Art“ und einer weiteren zukunftsorientierten Zusammenarbeit zwischen Bezirk, Museum und Stadt Bad Windsheim.

Auf der Baustelle gehen die Aufbauarbeiten planungsgemäß voran, das Obergeschoss ist errichtet und die Arbeiten am Dach werden in Mai beendet sein. Im Oktober 2020 soll das Badhaus fertig gestellt und im Rahmen der Mittelalter-Tage festlich eröffnet werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019