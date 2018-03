Bauern kontrollieren sich gegenseitig

Anzeige

Probleme des „Labelns“

Im ersten Teil des vierstündigen Vormittagsprogramms wurden mögliche Probleme bei der Zertifizierung besprochen. „Die höchsten Risiken bestehen bei Olivenöl, Fisch und Organic Food“, berichtete Hans-Georg Borowski-Kyhos vom Regierungspräsidium Karlsruhe. „Erst danach kommen Milch, Honig und so weiter. Auch wenn bio auf der Verpackung steht, dann ist es doch nicht sicher.“ Die Hürden für den Einstieg in bio seien zu niedrig. „Und was ist mit der Bodenfruchtbarkeit? Und wie verhalten sich die Verarbeiter?“

Seinen eigenen Weg hat der Landwirt Roland Palm-Kiefl aus Kisslegg gefunden. Er bewirtschaftet seit 20 Jahren 15 Hektar mit Gemüse. Vor einigen Jahren sei sein Betrieb aus dem Labeling, also der Kennzeichnung der Ware als bio, ausgestiegen. „Der Druck, dass die Dokumentation vollständig ist, war groß“, sagt Palm- Kiefl. Oft wäre ein Mitarbeiter den Tag über nur damit beschäftigt gewesen. Da alles komplett selbst auf Wochenmärkten vermarktet wird, habe es keinen Umsatzrückgang gegeben. „Wir verkaufen nicht unser Label, sondern unsere Nase.“

Francisco Mari von „Brot für die Welt“ zeigte eine Problemstellung in der Dritten Welt auf: „Viele kleine Farmer bauen für sich selbst an. Sie können nur den Überschuss vermarkten.“ Dafür lohne sich kein Bio-Labeling. „Aber wir wollen das Wissen der Kleinbauern erhalten. Allerdings wird die Biolandwirtschaft keine allumfassende Bewegung werden.“

Rudolf Bühler, der Vorsitzende der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, beschrieb den biologischen Anbau von Pfeffer in Indien: „Wir arbeiten ohne Zwischenhandel, dadurch haben die Erzeuger einen Mehrerlös von 50 bis 100 Prozent.“

Allerdings sei in den ersten drei Jahren eine finanzielle Unterstützung der Kleinbauern notwendig. Aber dies sei erfolgversprechend. „Wir wollen die Farmer stärken, denn sie sind die Verlierer der Globalisierung.“

In der Diskussion zeigte sich vor allem die Problematik der hohen Gebühren der Zertifizierung. „Wir verhindern damit die Ausbreitung des ökologischen Landbaus“, sagte Bühler. „Die Zertifizierung muss an den Markt angepasst werden“, gab Borowski-Kyhos zu. Im zweiten Teil hieß die Fragestellung: „Wie kann die Fairness der Zertifizierung verbessert werden?“

Prüfer aus Indien in Afrika

Jürgen Schwarz vom Lacon-Institut berichtete vom Alltag einer Zertifizierungsfirma. Lacon betreut in Deutschland 5000 Landwirte. „Wir sind kein Verband, nur ein Dienstleister und erlassen keine eigenen Richtlinien.“ In EU-Drittländern sei der Aufwand der Zertifizierung fünfmal so hoch wie in Deutschland. Deshalb würden zum Beispiel in Afrika Prüfer aus Indien eingesetzt, das spare 50 Prozent der Personalkosten.

Auf einen Zwischenruf eines Landwirts entgegnete Schwarz: „Was würden Sie sagen, wenn wir in Hohenlohe Inder als Prüfer einsetzen würden?“ Die Prüfinstitute wiederum werden von Beamten wie Johannes Enzler von der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft kontrolliert. Er meinte: „Es werden zusätzliche Anforderungen wie die Artenvielfalt und die soziale Verantwortung auf die Landwirte zukommen.“

Wie man solche Herausforderungen ohne staatliche Kontrolle meistert, zeigte Bablu Gungay aus dem indischen Timbaktu: „Fünf bis 15 Landwirte kontrollieren sich gegenseitig. Sollte einer gegen die Vorgaben verstoßen, verlieren alle ihr Zertifikat.“ 2000 zertifizieren dort nach PGS. „Dies hat die Farmer zusammengebracht, sie sind eine Lobby voller Würde geworden.“ International wird dieses Label allerdings nicht anerkannt, es ist nur für den regionalen Markt interessant. sey

