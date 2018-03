Bauernhöfe kennenlernen

Anzeige

Hohebuch.Ferien einmal anders – „Landleben-live“ des Evangelischen Bauernwerks macht’s möglich: Jugendliche verbringen ihre Ferien aktiv, als Familienmitglied auf Zeit auf einem Hof, in einer Landwirtsfamilie, wo sie zwei bis sechs Wochen mitleben und mithelfen.

Ob zum Reinschnuppern oder zur beruflichen Orientierung, über ihre Mithilfe lernen Jugendliche bei Landleben-live das Leben in der Landwirtschaft kennen, mit allem was dazugehört. Über die Mithilfe lernen Jugendliche und junge Erwachsene Landwirtschaft von heute kennen.

Jugendliche tauschen in den Ferien die Schulbank, die ihnen vertraute Umgebung ein mit aktiver Betätigung auf einem Bauernhof. Raus aus dem Alltag, Neues kennenlernen, gemeinsam anpacken, Landwirtschaft erleben, das ist Landleben-live. Der Jugendliche hilft entsprechend der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten mit, wo immer er/sie gebraucht wird. Für Jugendliche heißt Landleben-live sich selber auszuprobieren in einem neuen Umfeld, in einer anderen Familie, in einer neu zu entdeckenden Region; andere Lebensgewohnheiten und Ansichten, ein anderes Leben kennen lernen – eben Landleben live erleben.