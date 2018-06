Bauherren bereits in den Startlöchern

Anzeige

Die Nachfrage nach Baugrundstücken im Stadtgebiet sei groß, berichtet die Kommune in einer aktuellen Pressemitteilung. Von insgesamt 19 Bauplätzen, die am südlichen Ortsrand von Amrichshausen entstehen, seien bereits neun reserviert. Auch die Baugrundstücke im größten geplanten Baugebiet – in Gaisbach – seien begehrt. Im ersten Bauabschnitt können dort 65 Einfamilienhäuser, 14 Doppelhaushälften und 24 Mehrfamilienhäuser entstehen. Einige der Grundstücke für Ein- und Doppelhäuser werden im Rahmen der Baulandumlegung auch an Private zugeteilt, so dass voraussichtlich zirka 34 von diesen Bauplätzen von der Stadtverwaltung Künzelsau veräußert werden können. 28 Interessenten haben sich dafür schon bei der Stadtverwaltung gemeldet.

Die Bauarbeiten für die Erschließung des Gaisbacher Baugebietes „Haselhöhe“ sollen in der ersten Jahreshälfte 2019 beginnen.

Wesentlich kleiner fällt ein Baugebiet in Belsenberg aus. Von den fünf geplanten Bauplätzen ist einer bereits belegt.

Seit der Erschließung des Baugebietes in Kocherstetten im vergangenen Jahr, wird dort bereits gebaut. Von insgesamt 17 Plätzen sind bereits sieben Bauplätze verkauft und drei reserviert.

In Morsbach am Südhang sind sieben Bauplätze sofort bebaubar. Zwei sind bereits reserviert. Wie in Kocherstetten und Belsenberg, hat auch Morsbach einen Kindergarten und eine kleine Grundschule.

Im Wohnbaugebiet Taläcker sind keine Grundstücke für Einfamilienhäuser mehr vorhanden, aber es gibt noch Bauplätze für Mehrfamilienhäuser. In naher Zukunft wird die Stadtverwaltung Künzelsau auch in Nitzenhausen zwei Bauplätze für Einfamilienhäuser anbieten können. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018