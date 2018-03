Begeisterte Fans singen alle Liedtexte mit

Anzeige

Die Kastelruther Spatzen sorgten bei 1100 Besuchern in der Crailsheimer Großsporthalle für einen stimmungsvollen Abend. Bandchef Norbert Rier zeigt sich gesundheitlich fast wiederhergestellt.

Crailsheim. Wer in seinem Bekanntenkreis kundtut, dass er ein Konzert der Kastelruther Spatzen besucht, der erntet manch prüfenden Seitenblick. Hat sich der Musikgeschmack geändert? Und ist das nicht nur etwas für Ältere? Der Test in der Crailsheimer Großsporthalle brachte am Samstagabend erstaunliche Erkenntnisse. Es gab viele junge Besucher, die meisten konnten fast alle Liedtexte auswendig mitsingen und so manchem Après-Skibar-Besucher dürfte gar nicht klar sein, dass er auf Lieder der Kastelruther abtanzt.

1100 Besucher sorgten für einen stilvollen Rahmen, wobei die Stimmung nicht überkochte. Das ist auch nicht das Ziel der siebenköpfigen Band auf ihrer Tournee „Die Tränen der Dolomiten“. Als zusätzliche Herausforderung haben die Spatzen derzeit zu meistern, dass ihr Sänger und Chef der Spatzen, Norbert Rier, nach Herz-Operation und Reha erst wieder zu alter physischer Stärke zurückfinden muss.