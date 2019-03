Bei Trainingsplätzen Wünsche offen

„Fußballerisch sind wir wieder wer“ im südlichen Landkreis Würzburg – so lautete das Resümee bei der Mitgliederversammlung des TSV Aub.

Aub. Sportlich hat die junge erste Mannschaft eine gute Entwicklung hinter sich, wirtschaftlich ist der Verein wieder schuldenfrei, nur in Bezug auf das Sportgelände und die Trainingsmöglichkeiten bleiben Wünsche offen.

Die sportliche Entwicklung der ersten Fußballmannschaft zeigte Mark Weber auf. Vor zwei Jahren noch in der untersten, der B-Klasse kickend konnte die Mannschaft zwei Aufstiege hintereinander feiern, in die A-Klasse aufsteigen und durchmarschieren bis in die Kreisklasse. Auch dort steht die Mannschaft derzeit gesichert auf dem 5. Platz.

Da die Anzahl der Kinder und Jugendlichen beständig zurückgeht, wurden im Jugendbereich Spielgemeinschaften mit benachbarten Vereinen eingegangen. Besonders mit Weigenheim und Gaukönigshofen, aber auch mit Gülchsheim, Gollhofen und sogar mit Ippesheim kicken die Jugendlichen gemeinsam. Insgesamt 35 aktive Jugendfußballer, zwischen einem und elf je Jahrgang, kann der TSV Aub in die Spielgemeinschaften mit einbringen.

Vereinsvorsitzender Claus Rübling schilderte, dass die Mitgliederentwicklung des aktuell 261 Mitglieder umfassenden Vereines rückläufig sei. Junge Mitglieder ziehen weg oder kehren dem Verein nach dem Ende der aktiven Spielzeit den Rücken. Dafür kommen zwar wieder Kinder und Jugendliche nach, die können die Abgänge aber derzeit nicht ausgleichen. 32 Kinder und zwanzig Jugendliche gehörten derzeit dem TSV Aub an.

Als positiv sah er auch die Entwicklung der Zuschauerzahlen. Mit dem sportlichen Erfolg kamen auch die Zuschauer zurück. Die lautstarke Unterstützung bekommt der jungen Mannschaft gut und selbst in den Auswärtsspielen sind die Auber Fans oft in der Überzahl gegenüber den Fans der Heimmannschaften.

Finanziell gesehen konnte der Verein seine Darlehen weitgehend tilgen und trotz der geschilderten Renovierungsarbeiten ein kleines Guthaben aufbauen.

Trotz Problemen will der Verein an seinem Sportgelände an der Gollach festhalten. Für Diskussionen, ein ganz neues Sportgelände an anderer Stelle zu errichten, kann sich der Verein nicht erwärmen. Allerdings will man sich an die Stadt wenden und um Unterstützung bei der Pflege und dem Erhalt der Anlage ersuchen.

Unzureichend sind allerdings die Trainingsbedingungen. Der Trainingsplatz in Baldersheim ist alles andere als optimal, immer wieder fahren dort schwere Fahrzeuge über den Platz und hinterlassen tiefe Spuren. Der eigentliche Fußballplatz in Aub kann besonders im Winter nicht als Trainingsplatz genutzt werden, Jugendspiele können kaum dort stattfinden.

Emotionaler Aufruf

Der angrenzende Bolzplatz ist als Trainingsgelände auch nicht geeignet, da aufgrund der Bodenbeschaffenheit zu gefährlich. Die Möglichkeit, in einer Halle zu trainieren ist in Aub nicht gegeben. Wie Trainer Christopher Dietl ein einem sehr emotionalen Aufruf an die Verantwortlichen deutlich machte, besteht hier dringender Handlungsbedarf.

Die Mitgliederversammlung als Rahmen nutzte der Verein für die Ehrung einiger langjähriger Mitglieder. Für 25 Jahre im Verein durften Ina Heidschmidt, Michael Neckermann und Christopher Dietl die silberne Ehrennadel des Vereins entgegennehmen.

Dietl ist nicht nur der aktuelle Erfolgstrainer der ersten Mannschaft sondern stand viele Jahre lang selbst als Trainer auf dem Platz, war Vergnügungswart, Vereinsvorsitzender und Jugendtrainer.

Vierzig Jahre lang halten Hans-Karl Deppisch und Rolf Wassermann dem Verein die Treue. Dafür wurden sie mit der goldenen Ehrennadel des Vereins ausgezeichnet.

Seit fünfzig Jahren gehören Theo Theuerkaufer und Josef Sturm dem TSV Aub an. Beide spielten in den früheren erfolgreichen Jahren in der ersten Mannschaft des Vereins. Theuerkaufer war bei der Planung und dem Bau des Vereinsheimes aktiv und plante legendäre Vereinsausflüge. Sturm hat sich neben seiner aktiven Fußballerzeit als Regisseur der Aufführung des Zent- und Halsberichtes sowie zahlreicher Theaterstücke zu den Weihnachtsfeiern eingebracht.

Seit gar sechzig Jahren hält Wilhelm Kemmer dem TSV Aub die Treue. Dafür trug ihm der Verein auf einstimmigem Votum der Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft im TSV Aub an.

Bei der turnusmäßigen Neuwahl des Vereinsvorstandes, die Bürgermeister Robert Melber leitete, blieb der bisherige Vorstand weitgehend im Amt. Claus Rübling und Mark Weber führen weiterhin als Vorsitzende den Verein. Neu als Mit-Vorsitzender gewählt wurde Martin Schmer. Die Kasse wird weiterhin von Mathias Mark geführt, Schriftführer bleibt Benjamin Müller, sein Stellvertreter ist Mathias Henn. Das Amt des Jugendleiters übernimmt Volker Konrad von Marco Holzheimer.

Als Beisitzer wurden Frank Schreiber, Markus Heller, Jens Zehnder, Max-Yan Gicquel, Maxi Hammel, Benedikt Mödig, Ralf Kreiselmeier und Marcus Kremer in den Vorstand gewählt, die beiden letztgenannten sind zuständig für das Wirtschaftsteam.

Die Kasse wird wie bisher von Klaus Böhm und Richard Stüber verwaltet. age

