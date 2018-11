Beim Abbiegen Bus gestreift

Krautheim.Zur einer leichten Kollision zwischen einem Daihatsu und einem Linienbus kam es am Donnerstag, kurz nach 17.30 Uhr, an der Einmündung der L 1025 in die Landstraße zwischen Krautheim und Klepsau.

Die Daihatsu-Fahrerin streifte mit ihrem Kleinwagen beim Abbiegevorgang den Bus. Sie fuhr jedoch in Richtung Assamstadt weiter und wurde erst nach kurzer Zeit durch einen Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Als sie zur Unfallstelle zurückgekehrt war, befand sich der Bus, dessen Fahrer dort zunächst noch gewartet hatte nicht mehr an der Unfallstelle. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben.

