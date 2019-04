Beim Abbiegen gestreift

Schöntal.Vermutlich, weil der Fahrer eines Renault Twingo eine 17-Jährige auf ihrem Leichtkraftrad übersah, kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß bei Kloster Schöntal.

Der 21-Jährige Autofahrer war am Freitagabend von Westernhausen in Richtung Bieringen unterwegs. Kurz vor der dortigen Jagstbrücke wollte er nach links in Richtung Kloster Schöntal abbiegen. Dazu hielt er zunächst an.

Die Mopedfahrerin war zu diesem Zeitpunkt vom Kloster Schöntal aus in Richtung Oberkessach unterwegs. Als der Autofahrer losfuhr, streifte er beim Abbiegen das Zweirad, so dass die junge Frau zu Fall kam.

Die Mopedfahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019