Beim Dachdecken, Ziegeln und Hobeln Mitmachen erwünscht

Beim Handwerker- und Techniktag am 29. April im Freilandmuseum Bad Windsheim ist erstmals eine historische Feldbahn zu erleben.

Bad Windsheim. Kalk ist ein Baustoff, der mit besonderer Vorsicht behandelt werden will, denn unter Zugabe von Wasser wird aus Kalk eine brodelnde Hexensuppe. Hautkontakt sollte da möglichst vermieden werden. Doch warum reagiert Kalk bei der Berührung mit Wasser, dem „Löschen“, eigentlich so heftig und wozu wird er überhaupt verwendet? Auf diese Fragen bekommen Museumsbesucher im Fränkischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim Antwort, wenn zum Handwerker- und Techniktag am Sonntag, 29. April, von 11 bis 17 Uhr das Ergebnis des Kalkbrandes aus dem neuen Kalkofen zum ersten Mal begutachtet werden kann.

Zum Equipment des Ofens, der nach historischen Vorbild errichtet wurde, gehört auch eine Löschanlage für den gebrannten Kalk und vier Erdbunker zur frostfreien Lagerung des gelöschten Kalks.