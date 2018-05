Bernd Teufel neuer Stellvertreter

Anzeige

Blaufelden.Die Mitglieder der Kleintierzuchtvereine des Kreisverbandes Crailsheim-Bad Mergentheim hielten ihre Jahreshauptversammlung im Spektrum in Blaufelden ab.

Nach der Begrüßung durch die Kreisvorsitzende P. Heiß sagte Bürgermeisterin Weber, wie wichtig heute Vereine für die Orte und Gemeinden seien. „Sie tragen dazu bei, dass das Leben in den Gemeinde lebendig bleibt“.

Nach der Totenehrung kamen die Berichte des Vorstands. Vorsitzende Heiß sprach ihren Dank dafür aus, dass sie im ersten Jahr als Vorsitzende vielseitige Unterstützung fand, sie berichtete von der Zuchtwartschulung in Blaufelden, dem Ausflug zu Zuchtfreunden nach Bad Urach sowie von der tollen Kreisschau mit über 800 Tieren im Oktober 2017 in der Markthalle in Blaufelden.