Besten Dialekt der Welt kennenlernen

Wie beim letzten Mal führen wieder die überragenden Humoristen „Ernst und Ernst“ alias Steffen Kautt und Jochen Busch durch den Abend. „Ich freue mich auf die Hohenloher Bands wie auch auf die gute Stimmung in Gammesfeld und finde es cool, wenn Mundart zelebriert wird“, sagt Steffen Kautt, der jedoch augenzwinkernd gerne zugibt, dass er auch deshalb wieder dabei ist, „weil ich so schlecht Nein sagen kann.“

Neben den beiden Moderatoren stehen am Freitag, 23. März, mit Erna Gugger und Willi Windisch zwei Wiesenbacher Theaterlegenden auf der Bühne, die mit ihren Sketchen bereits weit über die Gemeindegrenzen hinaus berühmt sind. Außerdem räumt „Der Saubermacher Matthias Stephan“ aus Künzelsau auf. Womit, das wird der Abend zeigen.

Weil es Kurt Klawitter beim Ersten Mundartfestival so gut gefallen hat, ist auch er bei der Neuauflage wieder am Start – und diesmal hat er seine „Mouschdpiloten“ mitgebracht. „Für uns ist es ein Win-Win-Abend: Ein Abend, der Menschen hilft, die nicht viel haben und uns alle hier aus der Lethargie reißt. Uns zusammenführt, um mit dem Publikum, engagierten jungen Leuten und Künstlern etwas Gemeinsames zu schaffen und zu erleben“, sagt die Hohenloher Musiklegende.

Am zweiten Abend (Samstag, 24. März) bieten die Musiker „Johkurt und Paulaner mit Bearnd“, der Kabarettist Stefan Walz alias „Gerd Ferz“, Peter „Boudsch“ von „Annâweech“ und die Hohenloher a Capella-Band „Salzbroad“ eine bunte Mischung aus „Musik und Gebabbl“ dar. „Ich erwarte ein buntes Programm, viele Einheimische – und Auswärtige, die den besten Dialekt der Welt lernen wollen“, sagt Stefan Walz, der ebenfalls zum zweiten Mal dabei sein wird und ergänzt: „Ich bin wieder dabei, weil das erste Festival ein voller Erfolg war, top organisiert, und weil dahinter ein Verein steht, den man zu 100 Prozent unterstützen muss“

Einhundert Prozent Hilfe

Beginn der Veranstaltungen am Freitag, 23., sowie am Samstag, 24. März, ist jeweils um 20 Uhr. Die Landwehrhalle ist ab 19 Uhr zum Einlass geöffnet. Der Erlös des Abends kommt den verschiedenen Projekten des Hohenloher Hilfsvereins Hundertprozent in Heilbronn/Hohenlohe, Berlin, Südafrika und Haiti zu Gute.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich bei: Bäckerei Dürr in Gammesfeld, Bäckerei Sohns in Blaufelden, Dicentra in Brettheim, Getränkewerkstatt Brenner in Wiesenbach und Metzgerei Feuchter in Rot am See. Weitere Informationen zu dem Mundartfestival sowie zum Verein gibt es im Internet unter www.hundertprozent.org.

Der Verein Hundertprozent wurde 2012 in der Gemeinde Blaufelden gegründet. 2017 sammelten die 15 Ehrenamtlichen knapp 74 000 Euro an Spenden. Damit werden Projekte in Hohenlohe/Heilbronn, Berlin, Südafrika und Haiti unterstützt. Der Verein zeichnet sich dadurch aus, dass die Spendengelder in vollem Umfang – zu 100 Prozent – bei den jeweiligen Projekten ankommen. Kosten für Verwaltung, Werbung usw. werden von Sponsoren übernommen. pm

