Beweglich bis ins hohe Alter

Schwäbisch Hall.Der Bundesverband Seniorentanz (BVST), Landesverband Baden-Württemberg, bietet in der Theaterwerkstatt der Firma Würth (Lange Straße 33/1 Schwäbisch Hall), den ersten Teil einer mehrstufigen Ausbildung zur Tanzleiterin/zum Tanzleiter des BVST für Tanzen im Sitzen an.

Tanzen im Sitzen ist eine spezielle Disziplin, die es auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen bis ins hohe Alter ermöglicht, sich tänzerisch zu bewegen. Darüber hinaus ist das Tanzen im Sitzen für Menschen mit demenziellen Erkrankungen ein hochwirksames Mittel zur Förderung körperlicher und seelischer Aktivität. Speziell für Tanzen im Sitzen ausgebildete Tanzleiter gestalten abwechslungsreiche Tanzstunden in der offenen Altenarbeit (z. B. in Begegnungsstätten, Kirchengemeinden) sowie in Senioren- und Pflegeheimen. bvst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.01.2019