Bewegung in der statischen Skulptur

Schwäbisch Hall.Der Kunstverein Schwäbisch Hall zeigt in Kooperation mit der städtischen Kulturbeauftragten vom 10. Februar bis 14. April in der Galerie am Markt die Ausstellung von Lucy Teasdale „Three Black Pears“.

Lucy Teasdale (geboren 1984 in Birmingham, England) studierte an der Londoner „University of the Arts“. Ein Erasmusstipendium führte sie 2006/07 an die Universität der Künste Berlin. Danach studierte sie an der Kunstakademie Düsseldorf, wo sie als Meisterschülerin von Tony Cragg abschloss. Sie lebt in Berlin.

Der Titel „Drei schwarze Birnen“ bezieht sich auf das Wappen der Stadt Worcester. Es handelt sich um die Birnensorte Worcester Black Pear. „Für diese Ausstellung habe ich eine Reihe von Skulpturen hergestellt, die mit der Idee spielen, wie man Bewegung innerhalb einer statischen Skulptur zeigen kann. Die Motive beziehen sich auf meine Kindheit auf dem Lande in Worcestershire/England. Ich erinnere mich an Radierungen von Polo, Pferderennen und Porzellan-Vögel aus einer mittlerweile geschlossenen Fabrik der Region. Ich blicke auf die Motive meiner Kindheit zurück und versuche sie neu zu interpretieren“ , so die Künstlerin.

Zur Eröffnung am Samstag, 9. Feburar, 18 Uhr, spricht Biene Feld aus Berlin.

Die Ausstellung wird kuratiert von Felicitas Franck und Ute Christine Berger, Kulturbeauftragte der Stadt. Sie findet statt im Rahmen von „Very British! Britische Kulturwochen Schwäbisch Hall“ statt. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019