Biker frontal gegen Auto

Brettheim.Ein Biker war am Montag gegen 7.15 Uhr auf der L 1040 mit seiner Suzuki-Maschine von Hausen am Bach in Richtung Brettheim unterwegs, als er – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn kam und hier offenbar frontal mit dem Opel Corsa einer 69-Jährigen zusammenstieß. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die Fahrerin des Opels wurde leicht verletzt und wurde von den Rettungskräften ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 18 000 Euro. Die L 1040 war für den Rettungseinsatz, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge bis kurz nach 10 Uhr voll gesperrt. pol