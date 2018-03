Bilder sind nun komplett

Anzeige

Schwäbisch hall.Die Präsentation des Hällisch-Fränkischen Museums in Hall ist komplett: „Kunst unter dem Hammer“ so lautet im HFM die Ausstellung von Kunstwerken, die zu Gunsten der Klinik für Kinder und Jugendliche am Diak am Sonntag, 4. März, versteigert werden. Nur wenigen der vielen Vernissagebesucher ist wohl aufgefallen, dass ein Bild fehlte. Die renommierte Berliner Künstlerin Elvira Bach hatte zugesagt, sich an der Aktion zu beteiligen und eine ihrer Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Nun ist das Bild da. Es ist eine Farbradierung, die in dem unverwechselbaren Stil Bachs eine Frau mit Glas zeigt. Ab sofort kann die Grafik in der Ausstellung betrachtet werden. Am Erwerb Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, im HFM Vorabgebote für die Versteigerung abzugeben. Bachs „Frau mit Glas“ kommt – wie alle anderen Bilder – am Sonntag, 4. März, um 14.30 Uhr in der Hospitalkirche unter den Hammer von Nina Buhne von Sotheby’s Frankfurt. hfm