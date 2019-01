„Blech“ im britischen Stil

Wiesenbach.Nach Wiesenbach in die Lötholzhalle führt der erste Konzerttermin der Brassband Hohenlohe auf ihrer Tour 2019. Die Band gastiert am Samstag, 9. Februar ab 19.30 Uhr. Die 40 Blechbläser und drei Schlagzeuger stammen aus der gesamten Region von Heilbronn bis Ansbach und Tauberbischofsheim bis Schwäbisch Hall und geben zum Besten, was sie nach einem Workshop-Wochenende einstudiert haben. Die Band im englischen Stil setzt sich aus Amateur- und Profimusikern zusammen und machte in den vergangenen Jahren schon auf sich aufmerksam. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen von Franz Matysiak (Crailsheim). Die Band wird von dem in Schrozberg wirkenden Instrumentenmacher Klaus Martens und seiner Frau Susanne organisiert und das nun schon im neunten Jahr.

„Brass“ ist der englische Begriff für Blech. Die Wurzeln dieser speziellen Bläserbesetzung stammen aus dem 19. Jahrhundert und kommen aus den Kohlebergbaugebieten der britischen Insel. Das Konzert spiegelt die Bandbreite typischer Literatur, sowie Bearbeitungen populärer Musik wider. pm

