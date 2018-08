Blick auf bäuerliche Kultur

Wolpertshausen.Das 31. Hoffest auf dem Sonnenhof der Familie Bühler in Wolpertshausen ist mit einer mit Zuchtschau schwäbisch-hällischer Schweine verbunden. Das Hoffest findet am Sonntag, 26. August, statt.

Wenn sich beim Hoffest auf dem Sonnenhof in Wolpertshausen Stadt und Land begegnen, profitieren beide Seiten: Die Besucher bekommen Einblick in die bäuerliche Lebensweise und Arbeit, und die Landwirte können ihre Kultur einem breiten Publikum vermitteln. Gemeinsam gespeist und gefeiert wird natürlich auch.

Das Erntedankfest der besonderen Art zieht immer am letzten Sonntag im August tausende Besucher in die Hohenloher Gemeinde Wolpertshausen. Traditionell beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem Gottesdienst im Hofgarten auf dem Sonnenhof. Die Predigt wird in diesem Jahr Pfarrer Michael Werner aus Schwäbisch Hall halten.

Ab 11 Uhr ist „Das Beste aus Küche und Keller“ geboten. Diese Tradition stammt von den Hausschlachtungen früherer Zeiten: Alle Beteiligten verspeisten nach getanem Werk gemeinsam Schlachtplatte.

Ludwig Uhland hat dem Brauch ein Gedicht gewidmet. Im „Metzelsuppenlied“ heißt es unter anderem: „Wir haben heut nach altem Brauch ein Schweinchen abgeschlachtet (...) Ihr Freunde, tadle keiner mich, daß ich von Schweinen singe! Es knüpfen Kraftgedanken sich oft an geringe Dinge.“

Getreu dem Motto „Begegnungen von Stadt und Land“ bietet das Hoffest überdies Gelegenheit, sich umfassend zu informieren. Verbraucher können an diesem Tag mit Hohenloher Bauern ins Gespräch kommen und an den zahlreichen Ständen Interessantes über gesunde Ernährung sowie ökologischen Landbau erfahren.

Gästeführer Eberhard Mann stellt das Besuchsprogramm im Rahmen der Kampagne „Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch g.g.A. direkt vom Bauern – EU-garantierter Genuss“ vor. Ein großer Bauernmarkt lädt zum Bummeln und Probieren ein. Mit dem Traktor geht’s hinaus aufs Feld und zur Schweineweide.

Am frühen Nachmittag können Besucher eine Prämierung schwäbisch-hällischer Zuchtschweine im Vorführring verfolgen. Diese Tiere bilden das Herdbuch der alten Landrasse – den Nukleus der Zucht. Die Zuchtleiter der alten Landrasse, Albrecht Weber (Stuttgart) und Maite Mathes (Hannover), erklären den Zuschauern, worauf es bei den schwäbisch-hällischen Zuchttieren ankommt. Bewertet werden die Tiere nach Kriterien wie Fleischanteil, Rückenspeckdicke oder Anzahl der Ferkel.

