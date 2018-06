Blick hinter die Kulissen werfen

Anzeige

In den Hörsälen erwarten die Besucher neben Studiengangspräsentationen auch Schnuppervorlesungen. Ehemalige Studierende sprechen über ihre Erfahrungen aus Studium, Berufseinstieg und Karriere. Technikinteressierte können Laborluft schnuppern und Laborarbeiten aus dem Studium erleben.

Fragen darüber, „Was in Künzelsau so abgeht“, beantworten die Studierenden in der „Meet and Greet-Lounge“ und auf der Mensaterrasse am Kocher. Bei einem Gewinnspiel können zudem noch Karten für das anschließende Konzert mit „Philipp Dittberner und Band“ gewonnen werden. pm

