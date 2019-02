BMW landet in der Jagst

Langenburg.Der 20-jährige Lenker eines BMW befuhr am Freitag um 4.30 Uhr die Landstraße 1025 von Langenburg in Richtung Unterregenbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der der schnee- und eisglatten Fahrbahn kam das Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Zunächst kollidierte der BWM mit dem Metallpfosten einer Kurvenleittafel und einem Leitpfosten. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum, wurde von dort abgewiesen und stürzte etwa sieben Meter eine Böschung hinab, wo das Fahrzeug auf dem Dach am Jagstufer zum Liegen kam. Der Fahrer musste nach dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 200 Euro.

