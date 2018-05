Botschaft in die Herzen hineinsingen

Anzeige

Blaufelden.„Jesus verbindet“ – unter diesem Motto veranstaltet die Lebendige Gemeinde an Fronleichnam, 31. Mai, von 9.30 bis 13 Uhr einen Christustag in Blaufelden in der Mehrzweckhalle, Schulstraße 13.

Wie in weiteren 16 Orten in Baden-Württemberg, werden Menschen bestärkt, in der Verbindung mit Jesus Christus, neuen Mut für ihr Leben und für das Miteinander in Kirchengemeinden und Gemeinschaften zu gewinnen, die Verbundenheit mit Menschen auf einem anderen Kontinent zu erleben und sich in ihrem Alltag von Jesus Christus leiten zu lassen. Referenten sind in Blaufelden: Anne Hettinger, Schorndorf, Referentin für Frauen- und Gemeindearbeit, Vorsitzende der Evangelischen Mission im Tschad, und Landesbischof i. R. Dr. Gerhard Maier, Tübingen. Anne Hettinger und Johannes Bocher, Missionar im Tschad seit 2002, berichten vor der Pause unter anderem aus ihrer Arbeit unter Nomaden im Tschad. Elisabeth und Hans-Gerhard Hammer moderieren die Veranstaltung. Der Projektchor der Apis aus Creglingen und Posaunenbläser aus den Kirchenbezirken, werden mit ihren Liedern die frohe Botschaft in die Herzen singen und spielen. Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren gibt es ein spannendes Programm im Evangelisches Gemeindehaus, Hauptstraße 11. Dekan Siegfried Jahn und Pfarrer Hermann Beck leiten die Veranstaltung. Zum Christustag werden wieder etwa 500 Besucher vor allem aus den evangelischen Kirchenbezirken Crailsheim, Blaufelden und Weikersheim, sowie aus den angrenzenden bayerischen Gemeinden und aus den Gemeinschaften, erwartet. pm