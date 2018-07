Branchenprimus glänzt mit internationalen Stars

Anzeige

Öhringen.Der letztes Jahr in Monte Carlo preisgekrönte Zirkus Charles Knie kommt zu einem Gastspiel nach Öhringen und ist dort vom 10. bis 12. August auf dem Herrenwiesenplatz zu erleben.

Das Ensemble ist international besetzt. Die Künstler kommen aus England, Russland, Polen, Bulgarien, Ukraine, Italien, Australien, Portugal, Chile, Venezuela und Deutschland. Um eine so große Show zu stemmen, braucht es Profis: Artisten, Tierlehrer, Clowns, Akrobaten, Sängerin, Live-Orchester bis hin zum Ballett.

Zirkusdirektor Sascha Melnjak (43) ist stolz auf seine internationale Truppe. „Wir vereinen in dieser Show die unterschiedlichsten Talente zu einem großen Ganzen aus Zirkus, Theater, Musik und Show“. Besonders stolz sind die Veranstalter darauf, dass ihnen die Verpflichtung des englischen Tierlehrers Alexander Lacey gelungen ist. „Wir freuen uns ganz besonders auf die beste gemischte Raubtiernummer der Welt“, so Sascha Melnjak.“ Alle nur denkbaren Preise hat der Dompteur in seiner Karriere abgeräumt, darunter auch die höchste Auszeichnung beim „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“.