Brettheim verzeichnet Zuwachs

Brettheim.Der Märzenmarkt verbindet Tradition und moderne Ideen. Viele freiwillige Helfer packen mit an.

„In Berlin wird heute die Regierung vereidigt, in Brettheim ist Viehmarkt“ – so empfing Ortsvorsteher Reiner Groß alle Besucher zum Märzenmarkt in der Brettheimer Marktstraße.

Groß begrüßte zunächst Rot am Sees Bürgermeister Siegfried Gröner, der eine kleine Klappschaufel mit Kompass überreicht bekam: Damit Gröner wisse, wo man Baumaßnahmen in der Gemeinde durchführen und investieren muss, nämlich im Nordosten von Rot am See.