Briefmarke mit Rothenburger Motiv herausgegeben

Rothenburg.Im Tourismus Service am Marktplatz wird es am Donnerstag, 4. April, von bis 17 Uhr und am Freitag, 5. April, von 9 bis 13 Uhr ein Sonderpostamt der Deutschen Post AG geben. Anlass hierfür ist die Briefmarkenausgabe „Rothenburg ob der Tauber“ aus der Serie „Deutschlands schönste Panoramen“. Der Panoramablick geht im Briefmarkenmotiv zur Tauberstadt vom Burggarten aus über das Taubertal auf das Spitalviertel. Im Sonderpostamt können Besucher am 4. April die Marke erstehen (Kosten pro Marke: 45 Cent), zudem gibt es an diesem Tag exklusiv einen Sonderstempel sowie eine extra gestaltete, auf 2500 Exemplare limitierte Sonderpostkarte Rothenburgs. Das Motiv aus Rothenburg ergänzt eine illustre Reihe an Topzielen in Deutschland wie Berlin Gendarmenmarkt, Heidelberg, Dresdens Elbpanorama, Bremens Marktplatz, Chiemsee, Moselschleife oder die Gärten von Dessau/Wörlitz. Die Serie gibt es seit 2013. Bild: Post

