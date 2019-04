Buchsbäume auf Befall kontrollieren

Hohenlohekreis.Das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises ruft zur Kontrolle der Buchsbäume auf. Im vergangenen Herbst haben sich die jungen Raupen des Buchsbaumzünslers zwischen den Blättern des Buchsbaumes eingesponnen.

In der zweiten Aprilhälfte verlassen sie ihr Gespinst und beginnen mit dem Blattfraß.

Die ersten Raupen des Buchsbaumzünslers wurden bereits beobachtet, der Hauptbefall wird jetzt erwartet. Die wechselwarmen Tiere werden erst bei wärmeren Temperaturen richtig aktiv. Daher empfiehlt das Landwirtschaftsamt, jetzt die Buchsbäume auf Schädlingsbefall zu kontrollieren.

Folie auslegen

Bei einem Befall rät das Landratsamt nützlingsschonende Mittel mit dem Wirkstoff Bazillus Thuringiensis, das ausschließlich Schmetterlingslarven infiziert, einzusetzen. Bei der Behandlung mit dem Wirkstoff Bazillus Thuringiensis sollte auf eine ausreichende Benetzung des Außen- und Innenbereichs der Sträucher geachtet werden. Das Pflanzenschutzmittel sollte tief in den Busch gelangen können. Kleine Buchsbäume können mittels Hochdruckreiniger, mit niedrigem Druck, oder Wasserschlauch, von den Raupen befreit werden. Unter den Buchs sollte eine Folie ausgelegt werden. Gesunde, richtig ernährte Buchsbäumchen werden von den Buchsbaumzünslern kaum angeflogen. Der Zünsler bevorzugt geschwächte Bäumchen. Der Buchs sollte daher mit reichlichen Kalkgaben um den Wurzelbereich verwöhnt werden. Er bevorzugt basische pH-Werte von über 7. Geschnitten werden sollten Buchsbäume erst nach September, da so auch die jung eingesponnenen Raupen erreicht werden. Schnittmaßnahmen locken während des Falterflugs die Schmetterlinge verstärkt an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019