Bühne um Stockwerk erweitert

Hollenbach.Für das Theaterstück „Biedermann und die Brandstifter“ wurde die Bühne in der Hollenbacher Dreschhalle in diesem Jahr um ein Stockwerk erweitert. Die Bühnenbauer Günther Scheppach, Timo Scheu und Tobias Weiß bauten in der Dreschhalle einen zweiten Stock auf die bestehende Bühne. Grund: Ein Teil des Stückes von Max Frisch spielt auf dem Dachboden. Eine Herausforderung für den Bühnenbau um die 17 Mann starke Spieltruppe unter der Regie von Florian Brand.

Termine für die Aufführungen sind am 12., 18., 19., 20, 25., 26. und 27. Januar, sowie am 1. Februar. Karten gibt’s bei Alexandra Reiss, Telefon 07938/1295. thh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019