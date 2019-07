Bürkert GmbH spielt um Eistruck

Ingelfingen.Die Menschen in Ingelfingen (Hohenlohekreis) haben die Chance auf kostenloses Eis: Am heutigen Donnerstag, 1. August, tritt die Bürkert GmbH & Co. KG live im Radio bei der „SWR3 Eis-Challenge“ gegen zwei andere Firmen an, um den SWR3-Eistruck in die Stadt im Kochertal zu holen. Gewinnt Bürkert, können sich nicht nur die Mitarbeiter über kostenloses Eis freuen, sondern auch alle SWR3-Hörer, die vorbeischauen. SWR3-Moderator Constantin Zöller und SWR3-Reporter Josh Kochhann sind ebenfalls mit von der Partie. Die „SWR3 Eis-Challenge“ läuft noch bis Freitag, 9. August. Bewerbungen sind möglich unter www.SWR3.de. Im Aktionszeitraum treten wochentags zwischen 14 und 17 Uhr drei verschiedene Firmen im Sendegebiet gegeneinander an. Live im Radio müssen sie ein Quiz zu unterschiedlichen Wissensgebieten wie Musik, Film und Co. lösen. Dabei können ihnen die SWR3-Hörer tatkräftig zur Seite stehen: Via Facebook (@SWR3) können sie ihre Tipps und Antworten einsenden und dabei mithelfen, den Eis-Truck zu ihnen in die Region zu holen. Wer die meisten Punkte erspielt, kann sich am nächsten Arbeitstag auf eine eiskalte Erfrischung zur Mittagszeit freuen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019