Büttharder auf Wallfahrt

Anzeige

Bütthard.Wallfahrten stehen bei vielen Leuten wieder hoch im Kurs. Ein Wallfahrtsort, der nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, dessen Besuch sich aber trotzdem segensbringend für jeden Besucher auswirkt, ist die Bergkirche in Laudenbach mit dem Gnadenbild der schmerzhaften Muttergottes. Auch die Büttharder Pfarrgemeinde macht sich jedes Jahr aufs Neue dorthin auf zu ihrer traditionellen Wallfahrt, die am letzten Samstag im Juni stattfindet.

In den letzten Jahren erlebten die Büttharder Wallfahrt zur schmerzhaften Muttergottes in der Bergkirche wieder einen deutlichen Zulauf an Pilgern, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben. Die Büttharder durften nicht nur Mitpilger aus der Pfarreiengemeinschaft Giebelstadt-Bütthard begrüßen, auch einige treue Wallfahrer aus den umliegenden Ortschaften im benachbarten Baden-Württemberg machten sich gemeinsam auf den Weg.

Die Sage erzählt, dass fromme Stifter zu Beginn des 15. Jahrhunderts am Fuße des Berges über Laudenbach eine schlichte Kapelle errichten wollten. Als die Handwerker mit dem Bau beginnen sollten, war das Baumaterial verschwunden. Sie fanden es oben im Wald und schafften es wieder an die vorgesehene Stelle. Aber am nächsten Morgen lagen Bauholz und Steine wieder oben auf dem Berg und unter einem Baum lag das holzgeschnitzte Bild der „Schmerzhaften Muttergottes“. Ihr zu Ehren sei dann die Kapelle auf dem Berg errichtet worden, so die Legende.