Bunt und mit Musik in den Frühling

Künzelsau.Der erste traditionelle Krämermarkt im Jahr in Künzelsau findet am kommenden Montag, 25. Februar, statt. Unter dem Motto „Bunt in den Frühling“ bieten Markthändler, Einzelhändler und Stadtverwaltung den Matthias-Krämermarkt in Künzelsau an. An knapp hundert Marktständen wird es von Wollsocken, Bekleidung und Haushaltswaren bis zu Gewürzen ein großes Angebot geben. Auch die Geschäfte und Läden in der Innenstadt haben verschiedene Angebote speziell zum Markttag.

Die Markthändler preisen von 8.30 bis 18.30 Uhr ihre Waren an. Auf der Bühne am Unteren Markt tritt ab 16.00 Uhr die Band „AcoustasoniXs“ auf. Die Genießermeile schließt um 20 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019