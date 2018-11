Bunte Kulisse rund um das Rathaus

Blaufelden.Am ersten Adventswochenende (Samstag, 1. und Sonntag, 2. Dezember finde in Blaufelden ein Weihnachtsmarkt stattt. Hier trifft man sich bei toller Kulisse von Rathaus und Kirche zwischen den festlich geschmückten Verkaufsbuden zum gemütlichen Beisammensein.

Am Samstag beginnt der Markt um 16 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Viel Mühe haben sich die Blaufeldener Landfrauen gemacht, neben den weihnachtlichen Türkränzen, Adventskränzen und Mistelzweigen wurden auch wieder viel gebacken. Adventsausstellung, Modelleisenbahn-Anlage, große Krippenausstellung, Ausstellung des Kleintierzuchtvereins Blaufelden und das Eisenbahn- und Dampfmodellmuseum sind ebenfalls einen Besuch wert.

Unweit des Weihnachtsmarktes auf dem Hindenburgplatz finden in der Veranstaltungsmitte, Mehrzweckhalle und Markthalle viele zusätzliche Ausstellungen statt.

Am Samstag wird der Schulchor um 17.30 Uhr ein Konzert mit Weihnachtsliedern geben. Im Anschluss wird dann der Weihnachtsmann um 18 Uhr, nicht auf dem Marktplatz, sondern in die Mehrzweckhalle, zu Besuch kommen und Gaben verteilen. In der Markthalle findet die Ausstellung der Kleintierzüchter vom „Z 427“ mit rund 400 Tieren statt. H

