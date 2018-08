Bunte Segel gleiten über das Hohenloher Land

Mulfingen. Die Drachen- und Gleitschirmflieger Hohenlohe veranstalten am 19. und 20. August ihr Pokalfliegen. Piloten aus dem süddeutschen Raum messen sich bei diesem weit über die Region hinaus bekannten Wettbewerb. Mit mehreren Abrollwinden kommen Drachen- und Gleitschirmflieger zügig in die Luft. Hierbei werden Ausklinkhöhen von 450 Meter erreicht. Die Piloten können durch lange Flugzeiten und Streckenflüge Wertungspunkte sammeln. Am Samstag und Sonntag ist ganztägig Flugbetrieb, so dass ständig Starts und Landungen stattfinden. Tandemflüge mit dem Gleitschirm und dieses Jahr auch mit dem Drachen sind ebenfalls zu sehen. Treffpunkt für Piloten ist am Samstag um 9.30 Uhr am Hangstartplatz in Mulfingen. Hier werden die Tagesaufgabe bekanntgegeben und das Schleppgelände festgelegt. Da die Piloten den Wind zum Starten von vorne benötigen, geht es bei Nord- bzw. Südwind nach Schmalfelden, bei Ostwind nach Simprechtshausen, und bei westlichen Winden wird in Ailringen geflogen. Das Fluggelände des Tages hängt auch am Zelt in Mulfingen aus und der Weg dahin kann dort auch erfragt werden. Der Flugbetrieb beginnt an beiden Tagen gegen 11 Uhr. Flugsportinteressierte können sich an beiden Tagen über Einstiegsmöglichkeiten und Ausbildung zum Drachen- und Gleitschirmfliegen informieren. Über einen Tandemflug mit dem Gleitschirm kann man die dritte Dimension auch mal testen. Der Sonntag beginnt mit dem Pilotenfrühstück um 8.30 Uhr am Startplatz Mulfingen. Anschließend kann man sich bei einem Frühschoppen auf den Tag einstimmen. Für die Piloten geht es windabhängig in eines der Schleppgelände zum Wettbewerb. Die Siegerehrung ist gegen 18 Uhr vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018