Bunte Stände im Stadtkern

Anzeige

Vor und in der Schranne treffen Besucher in Frühlingsstimmung am Sonntag auf ein großes, buntes Osterallerlei. Dort werden an über 50 Ständen Osterschmuck und Kunsthandwerk, Gestecke, Fruhlingsblumen, Keramik, Bucher, Gartenobjekte und Figuren aus Stein, Holzarbeiten, Mineralien, Edelsteinschmuck und vieles mehr angeboten. Für Kinder ab drei Jahren kommt der Osterhase wieder ins Haus der Geschichte. Dort können sie Ostereier färben und Geschichten lauschen. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018