Bunter Kunst-Raum statt trauriger Leer-Stand

Immer mehr Ortschaften – vor allem die kleineren – haben mit den Phänomen „Landflucht“ und „Dorfsterben“ zu kämpfen. In Schrozberg gibt’s jetzt in einem Leerstand Kunst.

Schrozberg. Vor allem die jüngere Generation zieht es oft weg in größere Städte aus den verschiedensten Gründen. Die vorherigen Läden und Häuser, die einst den Stadtkern aus machten, die Bewohner mit den notwendigen Dingen wie Lebensmittel, Fahrschulen, Frisöre, Kurzwaren usw. versorgten werden nicht weitergeführt und wenig mit Neuem belebt. Auch Schrozberg bleibt von dieser Sorge nicht verschont.

Umso überraschender kam die Einladung der Firma „Hakro“ zu einer Vernissage mitten im Stadtkern. Wo einst ein Friseurladen Kunden glücklich machte, stand dieser nun eine Zeit lang leer. Große abgeklebte Fensterscheiben im Herzen der Stadt neben Kirchplatz und Plätscherbrunnen ließen Hoffnung aufkeimen.

Arbeiten schnell umgesetzt

Innerhalb nur einer Woche haben viele fleißige Hände unter der Anleitung von Carmen Kroll, Geschäftsführerin und Tochter des Firmengründers und Jochen Schmidt, der bei Hakro im Bereich Qualität, Werte und Nachhaltigkeit tätig ist, alle Räume renoviert, gestrichen, einen neuen Boden verlegt, eine Bar eingebaut und aus dem ehemaligen Laden einen hochwertigen Kunstraum geschaffen. Aber nicht nur im Bereich Handwerk haben sie ganze Arbeit geleistet, auch innerhalb von kürzester Zeit eine Kunstausstellung organisiert, Pressetext und Einladungen verfasst und verschickt. „Wenn man will, kann man was bewegen“, so Jochen Schmidt. Pünktlich zum Jacobifest öffnete Schrozbergs erste „Popup-Galerie“ ihre Pforten.

Gezeigt werden in der neuen „City-Gallery“ Fotografien aus Bangladesch eines Künstlerkollektives mit dem Künstlernamen „Johnny O.“

Jochen Schmidt, der ebenso ein Mitglied des Kollektives ist, eröffnete die Ausstellung. Der Grundgedanke war, die in optimaler Lage liegenden, aber dennoch leerstehenden Räume zu nutzen. Unter dem Motto „Leerstand bietet auch Chancen“ wurde dieses Objekt gekauft und wieder benutzbar gemacht. Jochen Schmidt betonte, dass diese Ausstellung nur temporär sei. „Das ist erst der Anfang. Sie soll schon mal ein Anstoß sein für neue Ideen“. Arbeitstitel für die Stadt Schrozberg sei „Make Schrozberg great again.“

Ausgestellt sind Bilder von Johnny O. (bestehend aus Heike Schmidt, Danny Jüngling und Jochen Schmidt), die mit dem Handy aufgenommen wurden und von der Crailsheimer Fotografin Anita Schneider. Sie zeigen Erlebnisse, die die jungen Künstler mit der Öffentlichkeit teilen möchten, aus einem uns eher durch Armut und Katastrophen bekannten Land. Es zeigt bunte Begegnungen, Lebendigkeit, Farben und Fröhlichkeit, schildert einzigartige Lebensweisen und vermittelt ans Herz gehende Motive.

„In Bangladesch gilt ein Lächeln als Zeichen von Unreife, umso wertvoller sind die Aufnahmen von Anita Schneider, die die verschmitzten Lächeln der Porträtierten festhalten“, erklärt Schmidt.

Spenden aus Verkäufen gehen an das Waisenhaus von Hakro in Bangladesch. Die Firma legt Wert auf Nachhaltigkeit und sorgt für gute Arbeitsbedingungen auch in Bangladesch, so unterstützen sie neben unzähligen sozialen Projekten auch eine Schule in den Slums von Bangladesch.

Nach dem erfolgreichen Start bei vielen geladenen Besuchern, beeindruckenden Bildern und einem Raum, um Kreativität ausleben zu können, kann man sehr gespannt sein, was darauf folgt um die Stadt Schrozberg zu bereichern, zu beleben und zu ergänzen.

