Buntes Treiben rund um den historischen Marktplatz

Aub.Auch wenn die Wetteraussichten für das kommende Wochenende nicht gerade in Richtung Frühling tendieren, steht Aub am Sonntag, 18. März im Zeichen des Frühlingsmarktes.

Wenn schon nicht mit frühlingshaften Temperaturen, dann aber mit originellen Ideen wollen die Auber ihre Besucher auf den Frühling einstimmen.

Ab elf Uhr herrscht buntes Markttreiben am Auber Marktplatz und im örtlichen Rathaus. Offene Ladengeschäfte in und am Rande der Altstadt zeigen, was die Auber Geschäftswelt zu bieten hat. Die Narrhutia unterhält mit Tanzvorführungen des Mini-Männerballetts und der Crazy Girls.