Burg, Zoo und Puppenstube

Schwäbisch Hall.Über mehr als ein halbes Jahrhundert sammelte der Haller Kaufmann Eugen Heckmann historisches und neuzeitliches Spielzeug, insbesondere aus dem Besitz von Familien aus Schwäbisch Hall und der Umgebung.

So entstand eine umfangreiche, außerordentlich wertvolle und kulturgeschichtlich aussagekräftige Sammlung, denn Heckmann interessierte sich nicht nur für die Spielsachen, sondern er hielt auch die von den einstigen Besitzern dazu überlieferten Informationen und Geschichten fest. Die in der neuen Ausstellung im Hällisch-Fränkischen Museum gezeigten Objekte geben einen Einblick in die Entwicklung des Spielzeugs vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, darüber hinaus dokumentieren die zugehörigen Texte neben den Spielgewohnheiten unserer Vorfahren auch Begebenheiten aus dem Zeitgeschehen. Der Schwerpunkt der Sonderausstellung liegt auf größeren Ensembles wie Puppenstuben, Kaufläden, Ritterburgen, Zoos und Bauernhöfen. Daneben sind auch viele Einzelstücke ausgestellt, wie zum Beispiel ein tolles rotes Tretauto aus den 1940er Jahren. Diesen Flitzer hat der Kindergarten bei der Haller Friedensbergschule bei einer „Care“-Aktion als Geschenk aus den Vereinigten Staaten von Amerika erhalten. Doch trotz der Faszination, die von dem Gefährt ausgegangen und heute noch spürbar ist, wurde es von den Kindern nur wenig benutzt, weil der Tretantrieb und die Lenkung sehr schwer zu bedienen waren.

Bär für den Luftschutzkeller

Ein anderes Objekt ist ein großer gelber Teddybär, dessen Schnauze vom Liebhabern ganz abgenutzt ist. Den Teddy gewann der Vater der Besitzerin 1941 beim Stuttgarter Volksfest als Preis an einem Schießstand. Willi, wie der Bär genannt wurde, war in den folgenden Kriegsjahren bei Fliegeralaram der treue Begleiter der Familie im Luftschutzkeller. Oder die Puppe Irmie, die nach Jahren nun wieder in das Museum zurückgekehrt ist. Die Tochter des im einstigen Keckenburgmuseum wohnenden Kustodenehepaares bekam sie in den 1950er Jahren geschenkt. Damit die „wertvolle“ Puppe nicht beim Spielen kaputt gehen konnte, wurde sie von der Mutter ins Wohnzimmerbuffet weggeschlossen. Der Erhaltungszustand der Puppe und deren Kleidung zeigen, dass mit Irmie nie gespielt worden ist.