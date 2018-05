Car-Sharing gute Alternative bei Parkplatznot

Anzeige

Öhringen.Beim 6. Hohenloher Energieabend wurden die Sektoren Wärme, Strom und Verkehr näher beleuchtet. Veranstalter war die Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber (H-O-T) in Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises und der Bestenergie Hohenlohe.

Mit dem Energieabend wird den Energieinteressierten aus Kommunen, Industrie, Handwerk und Stadtwerken regelmäßig eine Plattform für interessante Vorträge und einen gemeinsamen Austausch geboten.

Oberbürgermeister Thilo Michler freute sich vor allem am großen Interesse an der geplanten Energieversorgung im Öhringer Neubaugebiet Kesseläcker, die künftig mit einem Blockheizkraftwerk auf der Basis von Kraft-Wärme-Kopplung realisiert werden soll. Initiiert und umgesetzt wird das innovative Nahwärmenetz-Projekt von der Bestenergie Hohenlohe GmbH & Co. KG, die 2017 von Akteuren aus der Region mit dem Ziel gegründet wurde, zukunftsfähige Energieerzeugungsanlagen zu bauen und zu betreiben.