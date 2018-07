Carlo Beisswenger will’s wieder wissen

Anzeige

Breite Palette

Im Dressurviereck finden die Prüfungen von Donnerstag bis Sonntag statt. Angeboten wird eine breite Palette von Einsteiger-Wettbewerben bis hin zu anspruchsvollen Dressurprüfungen der Klasse M*.

Als Höhepunkt des in der weiten Region bekannten Turniers starten am Sonntagmittag parallel auf dem Dressur- und Springplatz die beiden Hauptprüfungen.

Die Dressurreiter messen sich in der Dressurprüfung Klasse M*. Die Springreiter kämpfen in der Springprüfung Klasse S** mit Stechen (150 Zentimeter) um den Großen Preis von Hohenlohe.

Im Vorfeld wird das Goldene Reitabzeichen an Tabea Lausenmeyer vom RFV Frankenhardt im Rahmen der Veranstaltung verliehen. Sie hatte auf der zwölfjährigen Württemberger Stute Chuanita bereits einige Erfolge in Rot am See für sich verbuchen können und damit den Grundstein zum Goldenen Reitabzeichen gelegt.

Top-Reiter am Start

Zuletzt belegten die beiden vergangenes Wochenende bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im badischen Schutterwald den zweiten Platz. Selbstverständlich starten sie dann im Anschluss an die Abzeichenverleihung auch beim Großen Preis.

Mit dem Lokalmatador Carlo Beisswenger vom RFV Rot am See wird es im Großen Preis auch in diesem Jahr spannend. Mehrmals hat er in den vergangenen Jahren einen Heimsieg nur knapp verfehlt. Am Freitag- und Samstagabend sorgt DJ Bubi für gute Laune. Früher nahm er selbst an Springprüfungen in Rot am See teil, heute sorgt er dafür dass auch in der Musdorfer Schirmbar das Pferd steppt.

Abgerundet wird das 18. Reit Event von zahlreichen Ausstellungen rund ums Pferd. pm

Donnerstag, 19.07.2018