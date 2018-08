CDU-Politikerin zu Gast in Röttingen

Anzeige

Röttingen.Das 97. Gauvolksfest findet vom 24. bis 27. August in Röttingen statt. Der Volksfestumzug steht unter dem Motto „Wir feiern Bayern“ und erinnert damit an das Jubiläum „100 Jahre Freistaat Bayern“. Die Stadt Röttingen erwartet über 25 Gruppen und Kapellen, die den Umzug gestalten. Die Röttinger Vereine und Verbände zeigen mit eigenen Motivwagen und Fußgruppen, was es zum Thema „Wir feiern Bayern“ zu sagen gibt. Am Sonntag um 11 Uhr steht ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: die CDU-Generalsekretärin und ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, ist beim politischen Frühschoppen zu Gast.