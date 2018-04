CDU scheitert mit Windkraft-Bremse

Anzeige

Im vergangenen Jahr hatte die CDU-Fraktion bereits die Verpachtung eines Grundstücks in eben diesem Waldstück verhindert. Ein Investor wollte in diesem Gebiet, das als Potenzialfläche für die Windkraftnutzung ausgewiesen ist, eine Anlage errichten. Damals fand der CDU-Antrag eine Mehrheit im Gemeinderat.

Nicht genügend Stimmen

Diesmal gelang es den Windkraftgegnern nicht, genügend Stimmen für ihren Vorstoß zu sammeln: 16 Ja-Stimmen bekam der Antrag, 21 Stadträte stimmten dagegen, drei enthielten sich.

Die Diskussion, die der Abstimmung voranging, war emotional und zuweilen fundamental. „Ich werde nicht zustimmen, weil mir das Karo zu klein ist“, sagte Stadtrat Wolfgang Ansel (SPD). Wenn sich die Nachbargemeinde entschlösse, Windkraftnutzung zu erlauben, müsse man ihr das Leben nicht unnötig schwer machen.

Diese Meinung vertrat auch die Grünen-Fraktion. „Hier geht’s ja nicht darum, den Wald zu retten, sondern hier geht’s um eine Entscheidung gegen Windkraft“, fügte Stadtrat Markus Schmidt an. Auch Hermann Wagner (AWV) war skeptisch: „Es ist ja okay, wenn man gegen Windkraft ist, aber man muss sich ein geeignetes Thema suchen.“ Er schlug vor, die Mitglieder der CDU-Fraktion könnten Aktivisten in Westgartshausen bei der Suche nach Milan-Nestern unterstützen. „Wenn man die Horste findet, hat sich die Potenzialfläche nämlich erledigt“, so Wagner.

„Das Land hat genug für erneuerbare Energien getan“, hielt Uwe Berger (CDU) dagegen. Es gebe keinen Grund dafür, für Einzelinteressen von anderen seinen Wald abholzen zu lassen. Berger: „Das hat nichts mit kleinen Karos zu tun, sondern mit konsequenter Fortführung der Politik.“

Und Gerhard Neidlein warnte davor, dass, damit die großen Teile einer Windkraftanlage zu ihrem Aufstellungsort gefahren werden könnten, regelrechte „Schneisen“ in den Wald geschlagen werden müssten. „Wenn ein Sturm den Rest umschmeißt, wer zahlt das dann?“, fragte der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Baubürgermeister Herbert Holl erinnerte daran, dass der Investor der Windkraftanlage sicherlich den kürzesten Weg durch den Wald wählen werde. „Was gerodet wird, wird später wieder aufgeforstet. Das ist gängige Praxis.“ SPD-Stadtrat Wolfgang Ansel formulierte es noch deutlicher: „Das Ökosystem Wald verträgt die Erntemaschinen der Forstindustrie und erholt sich von deren Eingriffen. Es verträgt auch die Windkraft.“

Rechtlich geht es um zwei Sachverhalte: Einmal um die Nutzung der Waldwege im Stadtwald. Da diese öffentlich sind, kann sie jeder nutzen. Werden bei der Anlieferung der Anlagenteile Schäden an den Wegen angerichtet, müssen sie vom Investor beseitigt werden.

Rodung „privatrechtlich“

Die Rodung von Bäumen, um Platz für die Anlieferung der Teile zu schaffen, fällt nach Aussage des Baubürgermeisters in den privatrechtlichen Bereich. Hier könne die Stadt Einfluss nehmen.

„Wenn Sie dem Beschluss antrag zustimmen, wird durch die Hintertür erreicht, dass die Wege nicht genutzt werden können und eine Windkraftnutzung hier nicht möglich ist“, so Holl. Ungeachtet der emotional geführten Debatte hat es in der Phase der Vegetationsruhe im „Pfarrholz“ bereits Rodungen gegeben. „Es gab Ausdünnungen“, erklärte Baubürgermeister Herbert Holl. Regelrechte Schneisen seien nicht in den Stadtwald geschlagen worden.

Die Fällungen im Bereich der Einmündung in die Landesstraße 2218 bei Westgartshausen seien zudem mit dem zuständigen Revierförster abgesprochen und ohnehin notwendig gewesen.

Am Ende drehte sich die Gemeinderats-Diskussion immer mehr im Kreis und mündete schließlich in gegenseitige Vorwürfen, die jeweils andere Fraktion verfolge eine Doppelmoral.

Der Crailsheimer Stadtrat Jochen Lehner (AWV) stellte schließlich den Antrag, die verfahrene Debatte zu beenden. Da herrschte dann sofort wieder Einigkeit im Gremium: Dieser Antrag wurde dankbar angenommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018