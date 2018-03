Chancen durch neues Bezeichnungsrecht

Anzeige

Das Jahr 2017 brachte für weite Teile des Weinbauverbandsgebietes Württemberg herbe Einkommensverluste. Ganz besonders traf es aber die Wengärter im Bezirk Kocher, Jagst und Tauber.

Ingelfingen. Nicht nur die Frostnächte um den 20. April schädigten vor allem die Rebenanlagen in Markelsheim und Weikersheim, auch der Hagelschlag im Sommer hinterließ eine Spur der Verwüstung und sorgte im dritten Jahr in Folge für unterdurchschnittliche Erträge.

Bezirksvorsitzender Michael Schmitt sprach vom „Verlust einer kompletten Ernte in den Jahren 2015, 2016 und 2017“, der bei einigen Betrieben an die Substanz gehe. Zwar stellte das Land finanzielle Hilfe in Aussicht, die aber aufgrund der komplizierten Berechnungskriterien nicht alle betroffenen Betriebe erreichte. Nicht nur deshalb nahm das Thema „Mehrgefahrenversicherung zur Grundabsicherung gegen außergewöhnliche Naturereignisse“ einen breiten Raum bei der Versammlung des Weinbaubezirks Kocher, Jagst und Tauber in der Kochertalkellerei in Ingelfingen ein.