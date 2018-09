Charmante, frech-frivole Bühnenshow

Tauberrettersheim.Im Rahmen des Kulturherbstes veranstaltet der Liederkranz Tauberrettersheim am Samstag, 13. Oktober um 20 Uhr im Königinkeller des Rathauses ein Konzert der besonderen Art.

Sie war schon immer mit einem besonderen Reiz verbunden, die Schlagerwelt der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Gerade in musikalischer Hinsicht lässt man sich als Zuhörer gerne dorthin entführen. Das Gesangsensemble „acapiano“ aus Bütthard tut dies u. a. mit Liedern der unvergessenen „Comedian Harmonists, die bis heute nichts von ihrem Zauber und ihrer Anziehungskraft verloren haben. Eine nicht alltägliche Stimmung zu erzeugen, gepaart mit sympathischem und witzigem Auftreten, das ist das erklärte Ziel der zehn Männer von „acapiano“.

Ein besonderes Erlebnis ist es, wenn die Büttharder in ihrer charmanten Art augenzwinkernd die frech-frivolen und gleichzeitig hintersinnigen Liedtexte dem Publikum entgegenhauchen. In zahlreichen Konzerten begeisterten sie ihr Publikum. So wird das a-capella-Ensemble mit Klavierbegleitung dies im Königinkeller einmal mehr versuchen. Dabei bewirtet der Projektchor Tauberstimmen.

Der Vorverkauf bei Bäckerei Schmitt hat bereits begonnen, Eintritt zehn Euro. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.09.2018