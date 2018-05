City Dinner Tour veranstaltet

Anzeige

Schwäbisch Hall.Ende April fand zum dritten Mal in Schwäbisch Hall die City Dinner Tour statt. Sie ist eine Kooperation von Stadt Schwäbisch Hall, IHK Heilbronn-Franken und dem Gewerbeverein Schwäbisch Hall aktiv, um einen exklusiven Einblick in die Haller Geschäftswelt zu bieten. Nach der letztjährigen Tour im Haller Westen war diesmal wieder die Innenstadt am Zug. 100 Interessierte waren der Einladung gefolgt und starteten mit Bürgermeister Peter Klink eine geführte Gruppentour im Haller Rathaus.

Silvia Wittmann vom Stadtmarketing, erklärte: „In Zeiten des immer stärker werdenden Online-Handels müssen wir in den Städten Einkaufserlebnisse schaffen.“