Da juchzte ganz schnell ein jeder mit

Schmalfelden. Auf dem Weg nach Schmalfelden, einem kleinen beschaulichen Teilort von Schrozberg sah man schon von weitem auffällig viele Autos stehen. Kurz erinnerte der Anblick an die vergangene Muswiese, nur ohne Staub. Der Grund für die vielen Besucher war der „Volksmusikabend“ in der Liederhalle Schmalfelden.

Siegfried Haag, Unternehmensgründer des Fashion Outlet in Schrozberg organisierte diesen Abend. Zu Gast waren die Musikgruppen „Kawogl“ und „Zillachtol Gsong“. „Kawogl“ war schon mehrmals in Schrozberg, zuletzt beim diesjährigen Jacobifest im Zelt. Wenn Siegfried Haag zum Volksmusikabend ruft, dann ist die Veranstaltung ausverkauft. Und so war es auch, der Abend hielt, was er versprach.

Alles Vollblutmusiker

„Kawogl“, drei Vollblutmusiker, Karlheinz Bechtl, genannt KAri, Wolfgang Donhauser, genannt Wolfi und Claus Fabian, alias Glausi (er kommt ursprünglich aus Franken) machten den Anfang mit dem „Trompetenecho“. Man glaubte es kaum, aber vom ersten Takt an klatschten, summten, wippten und juchzten ausnahmslos alle Anwesenden mit. Sofort herrschte eine angenehme und fröhliche Stimmung.

Nicht nur altbekannte Musikstücke, sondern auch eigene Kompositionen wurden zum Besten gegeben. Es wurde geschunkelt, die Strophen mitgesungen und sogar nach Aufruf vom Glausi im Stehen aktiv mitgemacht.

Im Saal herrschte eine gemütliche, ausgelassene und warmherzige Stimmung. Das ist das was Volksmusik schafft. Sie verkörpert Heimatgefühl, Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit. Das setzten die drei Musiker eins zu eins um.

Claus Fabian unterhielt zwischen den Liedern mit herrlichen Witzen und Anekdoten, um auch das Zwerchfell zu beanspruchen.

Nach ein paar Musikstücken von „Kawogl“, Begrüßungsworten von „Siggi“ Haag, wurden die drei Gesangstalente Maria Zeller, Theresia Rieder und Kathrin Kopp vom „Zillachtol Gsong“ als Diamanten vom Zillertal vorgestellt.

Die Drei sangen und musizierten, begleitet von Zither, Gitarre und Kontrabass von Heimat, vom Skilehrer und von der wahren und treuen Liebe.

Auch hier war es faszinierend zu sehen, wie nach einigen eigenen Stücken schon nach den ersten Takten ein bekanntes Lied erkannt und der Text lückenlos mitgesungen wurde. Nach einer kleinen Pause, der Liederkranz Schmalfelden war bestens für die Bewirtung ausgerüstet, gab es eine absolute Premiere: die beiden Musikgruppen vereinten sich und es wurden in der zweiten Hälfte des Abends Oldies der Volksmusik gespielt.

Das Motto von „Kawogl“ – „des funzt“ – war bei jeder Person im Schmalfeldener Saal spürbar und zog sich durch den ganzen höchst wertvollen Abend.

