Dach mit kammartiger Struktur bringt das Tageslicht ins Innere

Waldenburg.Die SWG Produktion Schraubenwerk Gaisbach GmbH in Waldenburg baut auf einer Fläche von 12 800 Quadratmetern eine Produktionshalle der besonderen Art. Mit enormen Abmessungen von fast 97 auf 114 Meter und einer Höhe von rund zwölf Metern wächst sie derzeit auf dem Firmengelände aus dem Boden. Daran anschließen wird ein dreigeschossiges Büro- und Ausstellungsgebäude, das eine Brücke mit der Halle verbindet. Halle wie Besucher-Pavillon werden aus Holz errichtet.

Entworfen hat das Gebäudeensemble Hermann Kaufmann, weltweit gefragter Architekt für zeitlose und moderne Holzarchitektur. Für das Dachtragwerk der fünfschiffigen Halle hat der Architekt aus Vorarlberg (Österreich) sogar ein besonderes Holz, nämlich speziell verklebtes Buchenholz gewählt. Die Halle gliedert sich mit 70 Prozent in einen Fertigungs- und Logistikbereich, mit 20 Prozent in einen Bereich für Werkzeug und Werkzeugbau sowie Lagerflächen für Rohmaterial wie Draht etc. Überspannt wird das Ganze von einem Dach mit kammartiger Struktur, was für viel Tageslicht im Innern sorgt. Die Materialwahl „Holz“ für das Tragwerk bzw. „Blech und Metall“ für die Fassade soll einerseits das Tätigkeitsfeld der SWG Produktion und die Einsatzgebiete der Schrauben für den Holz- und Metallbereich widerspiegeln. Durch den Einsatz von Laub- und Nadelholz will das Unternehmen einen Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes leisten. Die Montage des Holzbaus soll im Mai starten. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 avisiert. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019