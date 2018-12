Darsteller gesucht

Röttingen.Die Frankenfestspiele Röttingen suchen als Ergänzung zum professionellen Ensemble mehrere männliche Laiendarsteller für die Freilichtbühne. Interessierte sollten gesangliches und tänzerisches Talent mitbringen. Erste Erfahrungen auf der Bühne sind von Vorteil, aber kein Muss. Während der Aufführungen unterstützen die Laien des Extra-Ensembles teils auch bei Umbauarbeiten. Intendant Lars Wernecke und der Musikalische Leiter Rudolf Hild laden am Freitag, 11. Januar um 18 Uhr zu einem Casting in der Zehntscheune der Burg Brattenstein ein. Interessierte können sich bis Donnerstag, 10. Januar 2019 per Mail an kbb@frankenfestspiele.de anmelden. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018